Кандидатуру Белоусова могут снять с выборов главы Удмуртии, если приговор вступит в силу до дня голосования

Ижевск. Удмуртия. Центризбирком Удмуртии сможет снять с выборов главы Удмуртии кандидатуру Вадима Белоусова, осуждённого на 10 лет за получение взятки. Сделать это получится в случае вступления приговора в силу до начала голосования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК России Эллу Памфилову.

Вступление приговора в законную силу станет основанием для аннулирования регистрации кандидата, поскольку он будет лишён права избираться в органы государственной власти.

«Граждане, осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, не могут быть избраны в течение 15 лет со дня снятия или погашения судимости. ЦИК Удмуртии сможет предпринимать какие-то действия только после вступления приговора в законную силу», — отметила Памфилова.

Напомним, депутат Госдумы от справедливоросов и по совместительству кандидат от этой же партии на пост главы Удмуртии Вадим Белоусов появился в базе данных «Розыск» МВД России. Он не явился на оглашение приговора по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд рублей.