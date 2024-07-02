В Ижевске реконструировали мемориальный комплекс Памяти погибшим сотрудникам МВД и СОБР

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли реконструированный мемориальный комплекс Памяти погибшим сотрудникам МВД и специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщает государственная противопожарная служба Удмуртии.

Ранее мемориал содержал сведения о семи сотрудниках, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. За последние два года из жизни ушли ещё четверо. Двое из них являлись бойцами специального отряда быстрого реагирования и погибли в зоне спецоперации.

Сейчас ветеранские организации управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) и СОБР региона восстанавливают список всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, которые погибли в зоне СВО. В планах расширить мемориал и выгравировать на нём новые имена героев.

Обновлённый памятник располагается у здания управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии на улице Воткинское шоссе, 120 в Ижевске. 1 июля на его открытии собрались сотрудники и ветераны регионального ведомства и Спецотряда быстрого реагирования Росгвардии России по Удмуртии, родители, а также жены и дети героев. Все присутствующие отдали дань уважения павшим сотрудникам и почтили их память минутой молчания.

«Мемориальный комплекс — это память обо всех, кто защищал Россию не только на рубежах нашей Родины, но и внутри неё, не позволяя расшатать устои государственности. На их примере должны воспитываться новые поколения стражей правопорядка. Поэтому мемориал — это память о прошлом в нашем настоящем и для нашего будущего», — заявил председатель Государственного комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.