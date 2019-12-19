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Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска возглавил Сергей Губарев

17:50, 19 декабря, 2019
Анна Торхова
Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска возглавил Сергей Губарев
17:50, 19 декабря, 2019
Анна Торхова
143
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Ижевска
143
0

Ранее учреждением руководил Алексей Сырбов.

Ижевск. Удмуртия. Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска возглавил Сергей Губарев. К обязанностям он приступил 18 декабря, сообщает пресс-служба города.

С сентября 2017 года учреждением руководил Алексей Сырбов. Ранее он работал в управлении благоустройства администрации Ижевска.

Наша справка:

Губарев Сергей Сергеевич родился в 1985 году.

Окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

Работал инженером-проектировщиком.

С 2014 по 2018 год работал на ОАО «Ижевские электрические сети» инженером и начальником производственно-технического отдела.

С марта 2019 года занимал должность заместителя начальника учреждения МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ».

17:50, 19 декабря, 2019
Анна Торхова
143
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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