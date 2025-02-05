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«Письма из провинции»: телеканал «Культура» расскажет о Воткинске и наследии Чайковского

16:20, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Письма из провинции»: телеканал «Культура» расскажет о Воткинске и наследии Чайковского
16:20, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Пётр Чайковский\n#культура
Источник фото: Администрация Воткинска в VK
73
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Съемки проекта прошли в музее-усадьбе семьи композитора.

Воткинск. Удмуртия. Телеканал «Культура» завершил съемки программы «Письма из провинции» (18+) в музее-усадьбе Чайковских в Воткинске. В основу программы легли документы, письма, дневники и семейные архивы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Съемки в Воткинске приурочены к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и станут частью юбилейных мероприятий. 

Напомним, в Воткинске к юбилею композитора запланирован ряд мероприятий

16:20, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Пётр Чайковский\n#культура