Воткинск. Удмуртия. Телеканал «Культура» завершил съемки программы «Письма из провинции» (18+) в музее-усадьбе Чайковских в Воткинске. В основу программы легли документы, письма, дневники и семейные архивы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Съемки в Воткинске приурочены к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и станут частью юбилейных мероприятий.

Напомним, в Воткинске к юбилею композитора запланирован ряд мероприятий.