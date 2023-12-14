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Две дороги в селе Тарасово в Удмуртии отремонтируют по требованию суда

11:55, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Две дороги в селе Тарасово в Удмуртии отремонтируют по требованию суда
11:55, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#ремонт\n#дороги
Фото: elements.envato.com (photovs)
32
0

Дорожное покрытие на улицах Комсомольской и Трактовой имеет выбоины, просадки.

Сарапул. Удмуртия. Суд обязал администрацию Сарапульского района отремонтировать две дороги в селе Тарасово. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее после жалобы местного жителя прокуратура вместе с сотрудниками ГИБДД проверила, как в районе соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что асфальт на улицах Комсомольской и Трактовой имеет выбоины, просадки и другие повреждения.

В результате главе муниципалитета вынесли представление, но нарушения не были устранены. Тогда прокурор обратился в суд, чтобы обязать администрацию района провести ремонт дорог. Суд удовлетворил требования прокурора. Дальнейшие действия муниципалитета проконтролирует прокуратура. 

11:55, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#ремонт\n#дороги