Две дороги в селе Тарасово в Удмуртии отремонтируют по требованию суда

Сарапул. Удмуртия. Суд обязал администрацию Сарапульского района отремонтировать две дороги в селе Тарасово. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее после жалобы местного жителя прокуратура вместе с сотрудниками ГИБДД проверила, как в районе соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что асфальт на улицах Комсомольской и Трактовой имеет выбоины, просадки и другие повреждения.

В результате главе муниципалитета вынесли представление, но нарушения не были устранены. Тогда прокурор обратился в суд, чтобы обязать администрацию района провести ремонт дорог. Суд удовлетворил требования прокурора. Дальнейшие действия муниципалитета проконтролирует прокуратура.