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Дорогу к новому мосту через реку Игерманку в Ижевске пообещали отремонтировать

11:47, 08 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Дорогу к новому мосту через реку Игерманку в Ижевске пообещали отремонтировать
11:47, 08 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
72
0
#мосты\n#Удмуртия\n#ремонт\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
72
0

Работы планируют провести в 2024 году.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска дала ответ по поводу ремонта подъезда к новому мосту через реку Игерманку. Дорогу планируют отремонтировать в 2024 году.

7 декабря жительница Удмуртии Яна Ахметгалиева задала вопрос касательно отсутствия нормального подъезда к мосту через Игерманку. Вопрос был задан в комментариях под записью Прямой линии на странице «ВКонтакте» главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Подготовлена финансовая заявка на 2024 год. При доведении финансирования отремонтируем указанный участок дороги в строительный сезон 2024 года», — ответила на вопрос жительницы администрация города.

Напомним, строительство моста завершили в ноябре. Одним из его преимуществ стала грузоподъёмность в 65 тонн.

11:47, 08 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
72
0
#мосты\n#Удмуртия\n#ремонт\n#дороги