Дорогу к новому мосту через реку Игерманку в Ижевске пообещали отремонтировать

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска дала ответ по поводу ремонта подъезда к новому мосту через реку Игерманку. Дорогу планируют отремонтировать в 2024 году.

7 декабря жительница Удмуртии Яна Ахметгалиева задала вопрос касательно отсутствия нормального подъезда к мосту через Игерманку. Вопрос был задан в комментариях под записью Прямой линии на странице «ВКонтакте» главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Подготовлена финансовая заявка на 2024 год. При доведении финансирования отремонтируем указанный участок дороги в строительный сезон 2024 года», — ответила на вопрос жительницы администрация города.

Напомним, строительство моста завершили в ноябре. Одним из его преимуществ стала грузоподъёмность в 65 тонн.