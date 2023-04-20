Патриотический конкурс в Удмуртии, критерии пропаганды ЛГБТ в России и съедобное мясо рыбы на 3D-принтере: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро четверга, 20 апреля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Творческий конкурс

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова объявила в соцсетях о начале творческого конкурса, посвящённому Дню Победы. Всего заявлено четыре номинации.

1 номинация — стихотворение собственного сочинения на тему войны и мира, победы и подвига, Родины и патриотизма.

2 номинация (для детей и молодёжи от 9 до 18 лет) — сочинение на тему «Моё письмо тебе, солдат!».

3 номинация — авторская песня на патриотическую тематику. Может быть исполнена не авторами. Запись можно прислать в аудио- или видео формате.

4 номинация — пост в социальных сетях с рассказом о конкретных людях, вносящих свой вклад в победу сегодня, с обязательным хештэгом «героисрединас».

Татьяна Ишматова отметила, что языки, на которых должны быть представлены работы, — государственные языки Удмуртии — русский или удмуртский.

Работы необходимо присылать до 5 мая на электронный адрес nauka@gossovet.udm.ru с пометкой «Конкурс». В сопроводительном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, его возраст, место проживания и контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты). Участникам 4-й номинации — ссылку на опубликованный пост.

Все работы будут оцениваться профессиональным жюри, в состав которого войдут:

- депутат Государственной Думы России от Удмуртии Олег Гарин,

- народная артистка Удмуртии Надежда Уткина,

- доктор филологических наук, профессор УдГУ Наталья Кондратьева,

- министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв,

- председатель Союза женщин Удмуртии Елена Дербилова,

- директор Издательского дома национальной печати, член исполкома Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Зинаида Рябинина.

Никакой пропаганды

Роскомнадзор утвердил критерии определения пропаганды ЛГБТ. Как сообщила «Российская газета», Минюст зарегистрировал приказ ведомства о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете. Он вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

Согласно документу, в реестр запрещённых сайтов попадут те, которые будут содержать информацию, направленную на убеждение человека в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними и в привлекательности нетрадиционных половых отношений. Помимо этого, не допускается создание ложного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также формирование положительного отношения к смене пола.

Мясо на 3D-принтере

Израильская компания, которая специализируется на производстве искусственного мяса, впервые в мире изготовила мясо рыбы при помощи 3D-принтера. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил производство и попробовал получившийся продукт. Он заявил, что скоро Израиль представит новые решения в области альтернативных белков, сообщает «Мир 24» со ссылкой на ТАСС.

Компания Stakeholder Foods производит мясную продукцию в лабораторных условиях, не прибегая к забою скота. На ее площадке имеются различные принтеры.

По словам Нетаньяху, правительство помогает компаниям в данной области развивать свои технологии и продвигаться вперед.

«Сегодня мы ели рыбу, произведённую без рыбы, мясо, произведенное без коров. Это революция», — заявил он.