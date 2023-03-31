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В рамках противопаводковых мероприятий в Удмуртии расчистили более 2 тысяч водопропускных труб

12:58, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В рамках противопаводковых мероприятий в Удмуртии расчистили более 2 тысяч водопропускных труб
12:58, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Удмуртия\n#паводок\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
56
0

Для «просушки» некоторых дорог в апреле введут ограничения движения для большегрузов.

Ижевск. Удмуртия. За время противопаводковых мероприятий дорожники Удмуртии расчистили более 2 тыс. водопропускных труб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин рассказал, что этот комплекс мероприятий нужен для обеспечения своевременного пропуска талых и паводковых вод. Также они способствуют сохранности дорог, искусственных сооружений и мостов. 

Аварийные бригады круглосуточно дежурят и мониторят ситуацию. Составлен список дорог, которые могут быть затоплены, их особенно контролируют, а также продуманы схемы объезда для пассажирского транспорта.

Особое внимание специалисты уделяют расчистке оголовков и русел водопропускных труб от снега и льда. Сейчас уже расчищено более 2 тыс. водопропускных труб. А благодаря уборке снега и снежных валов дорожники не допускают застоев воды на асфальте. В настоящий момент эти работы завершены на 74%.

По данным на 30 марта, на всех региональных и межмуниципальных дорогах проезд для транспорта обеспечен. Но есть отдельные участки гравийных дорог, где возникают сложности, так как во время половодья дорожная конструкция уязвима. 

«Делаем все возможное для поддержания объектов в проезжем состоянии, выполняем грейдирование, профилирование и подсыпку материалом. Недавно такие работы прошли на дорогах Можга-Нылга, Кизнер-Муркозь-Омга», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. 

Также он пояснил, что для более эффективного результата нужно дождаться полного высыхания основания. Чтобы это сделать, с 1 апреля на некоторых дорогах региона введут ограничения для большегрузов. 

12:58, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Удмуртия\n#паводок\n#дороги