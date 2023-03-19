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Антитеррористические учения прошли в Камбарке

11:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Антитеррористические учения прошли в Камбарке
11:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#учения\n#ФСБ
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по УР
188
0

По легенде, в захваченном здании находились заложники.

Камбарка. Удмуртия. Оперативный штаб в Удмуртии 17 марта провёл антитеррористическое учение в административном здании отделения МВД России «Камбарское». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Основной целью учения являлось совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта, а также отработка действий привлекаемых сил и средств при организации и проведении контртеррористической операции.

В ходе учения отработаны практические действия по пресечению теракта, связанного с захватом заложников и локализации его последствий.

В мероприятии принимали участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Удмуртии и органы местного самоуправления.

Проведенное учение позволило выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищённости объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба в Удмуртской Республике.

11:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#учения\n#ФСБ