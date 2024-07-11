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В аэропорту Махачкалы задержали пассажира с 54 слитками золота

14:29, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В аэропорту Махачкалы задержали пассажира с 54 слитками золота
14:29, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Дагестан\n#аэропорт\n#пассажиры\n#ФСБ\n#задержание\n#золото\n#контрабанда
Фото: pxhere.com
64
0

28 кг драгметалла он спрятал в корсет.

Махачкала. Дагестан. 54 слитка золота пытался вывезти из России мужчина, которого задержали в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Слитки были изготовлены кустарным способом. Также при себе у пассажира был лом золотых ювелирных изделий. Общий вес драгоценного металла составлял более 28 кг. Контрабанду мужчина спрятал в специально изготовленный корсет. 

Стоимость изъятого золота превысила 142 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда»).

 

14:29, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Дагестан\n#аэропорт\n#пассажиры\n#ФСБ\n#задержание\n#золото\n#контрабанда