В аэропорту Махачкалы задержали пассажира с 54 слитками золота

Махачкала. Дагестан. 54 слитка золота пытался вывезти из России мужчина, которого задержали в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Слитки были изготовлены кустарным способом. Также при себе у пассажира был лом золотых ювелирных изделий. Общий вес драгоценного металла составлял более 28 кг. Контрабанду мужчина спрятал в специально изготовленный корсет.

Стоимость изъятого золота превысила 142 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда»).