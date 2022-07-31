Павшего в ходе спецоперации на Украине бойца проводили в последний путь в поселке Кез

Кез. Удмуртия. В Удмуртии проводили в последний путь военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. 31 июля в поселке Кез прошли похороны рядового Сергея Ложкина, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, рядовой Ложкин представлен к ордену Мужества посмертно.

Соболезнования близким погибшего принес глава Удмуртии Александр Бречалов. Семья военнослужащего получает всю необходимую помощь и поддержку.