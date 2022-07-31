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Павшего в ходе спецоперации на Украине бойца проводили в последний путь в поселке Кез

18:26, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
Павшего в ходе спецоперации на Украине бойца проводили в последний путь в поселке Кез
18:26, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
219
0
#Удмуртия\n#Кез\n#спецоперация\n#Украина
Фото: ru.freepik.com
219
0

Рядовой Ложкин посмертно представлен к правительственной награде.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии проводили в последний путь военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. 31 июля в поселке Кез прошли похороны рядового Сергея Ложкина, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, рядовой Ложкин представлен к ордену Мужества посмертно.

Соболезнования близким погибшего принес глава Удмуртии Александр Бречалов. Семья военнослужащего получает всю необходимую помощь и поддержку.

18:26, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
219
0
#Удмуртия\n#Кез\n#спецоперация\n#Украина