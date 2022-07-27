Поезд «Ижевск-Адлер» задержали из-за схода селя в Сочи

Сочи. Краснодарский край. Поезд дальнего следования №451 «Ижевск-Адлер» был задержан на несколько часов утром 27 июля из-за непогоды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сход селя произошел на перегоне «Чемитоквадже—Якорная Щель». Массы попали на железнодорожное полотно опоры скально-обвальной сигнализации.

В результате на несколько часов были задержаны более 20 поездов дальнего следования, в том числе Киров-Адлер, Москва-Адлер, Чита-Имеретинский курорт, Калининград-Адлер, Тамбов-Адлер, Кисловодск–Адлер и другие.

В 07:17 движение восстановлено. Никто не пострадал.