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Поезд «Ижевск-Адлер» задержали из-за схода селя в Сочи

09:39, 27 июля, 2022
Анна Торхова
Поезд «Ижевск-Адлер» задержали из-за схода селя в Сочи
09:39, 27 июля, 2022
Анна Торхова
163
0
#Ижевск\n#Сочи\n#Краснодарский край\n#поезда
Фото: twenty20.com
163
0

Отставание от графика составило до 4 часов.

Сочи. Краснодарский край. Поезд дальнего следования №451 «Ижевск-Адлер» был задержан на несколько часов утром 27 июля из-за непогоды. Об этом сообщает «Интерфакс».  

Сход селя произошел на перегоне «Чемитоквадже—Якорная Щель». Массы попали на железнодорожное полотно опоры скально-обвальной сигнализации.

В результате на несколько часов были задержаны более 20 поездов дальнего следования, в том числе Киров-Адлер, Москва-Адлер, Чита-Имеретинский курорт, Калининград-Адлер, Тамбов-Адлер, Кисловодск–Адлер и другие.

В 07:17 движение восстановлено. Никто не пострадал.

09:39, 27 июля, 2022
Анна Торхова
163
0
#Ижевск\n#Сочи\n#Краснодарский край\n#поезда