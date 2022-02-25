Авиарейсы Ижевск-Краснодар отменены до 2 марта

Ижевск. Удмуртия. Воздушное сообщение между Ижевском и Краснодаром приостановлено до 2 марта включительно. Об этом сообщается на официальном сайте компании Red Wings, обслуживающей рейсы между двумя столицами.

Напомним, решение о временном прекращении полетов в ряд городов России и закрытии Ростовской воздушной зоны принято Росавиацией в связи с проведением спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Как информирует авиаперевозчик, пассажиры отмененных рейсов могут без дополнительных сборов поменять билеты на период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег в полном объеме.

Между тем, как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, по другим направлениям аэропорт Ижевска работает в обычном режиме. Компания «Ижавиа» находится в постоянном взаимодействии с Росавиацией и аэропортами-партнерами.

В случае переноса или отмены рейса информация незамедлительно будет размещена на сайте и в социальных сетях «Ижавиа». Пассажиры получат sms-уведомления на номер телефона, указанный при бронировании билетов.