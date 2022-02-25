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Авиарейсы Ижевск-Краснодар отменены до 2 марта

12:12, 25 февраля, 2022
Андрей Поносов
Авиарейсы Ижевск-Краснодар отменены до 2 марта
12:12, 25 февраля, 2022
Андрей Поносов
68
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Краснодар\n#Ижавиа\n#самолет\n#авиация\n#Украина
Фото: ИА "Сусанин"
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Купившие билеты пассажиры могут вернуть деньги или перенести вылет на более поздние даты.

Ижевск. Удмуртия. Воздушное сообщение между Ижевском и Краснодаром приостановлено до 2 марта включительно. Об этом сообщается на официальном сайте компании Red Wings, обслуживающей рейсы между двумя столицами.

Напомним, решение о временном прекращении полетов в ряд городов России и закрытии Ростовской воздушной зоны принято Росавиацией в связи с проведением спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Как информирует авиаперевозчик, пассажиры отмененных рейсов могут без дополнительных сборов поменять билеты на период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег в полном объеме.

Между тем, как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, по другим направлениям аэропорт Ижевска работает в обычном режиме. Компания «Ижавиа» находится в постоянном взаимодействии с Росавиацией и аэропортами-партнерами.

В случае переноса или отмены рейса информация незамедлительно будет размещена на сайте и в социальных сетях «Ижавиа». Пассажиры получат sms-уведомления на номер телефона, указанный при бронировании билетов.

12:12, 25 февраля, 2022
Андрей Поносов
68
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Краснодар\n#Ижавиа\n#самолет\n#авиация\n#Украина