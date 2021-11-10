Вакцинация семьи главы Удмуртии, новые правила орфографии в России и заморозка «Северного потока»: новости к этому часу

О чём написали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Морозное утро среды, 10 ноября, «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей Удмуртии, страны и мира.

В дружной семье народов

Итоги «Большого этнографического диктанта» подвели в Удмуртии. Он проходил с 3 по 7 ноября 2021 года в шестой раз.

Диктант можно было написать в онлайн-формате. Всего в нём приняли участие 2 679 689 человек из всех субъектов России и 95 зарубежных стран. Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России и зарубежья, владеющие русским, английским, испанским и китайским языками.

Лидерами по количеству участников в России стали Республика Башкортостан, Москва и Краснодарский край. В зарубежных странах – Казахстан, Украина, Узбекистан. В Удмуртии акцию поддержали 29 601 человек, средний результат — 76 баллов.

При этом средняя оценка за диктант среди всех участников — 77 баллов из 100 возможных.

Напомним, что Удмуртия является «родиной» этой международной просветительской акции. Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Кстати, своим результатом в соцсетях поделилась и экс-министр нацполитики Удмуртии Лариса Буранова, которая в настоящее время является депутатом Госдумы от республики. Лариса Николаевна набрала 97 баллов.

Вакцинированная семья

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о том, вакцинирована ли его семья от коронавируса. Признание он сделал, отвечая на вопросы граждан, во время прямого эфира в соцсетях.

«Все привиты. «Спутник» двухкомпонентный. У мамы долгое время был медотвод, но после улучшения состояния всё нормально», — рассказал Бречалов.

Он поведал, что его мама и дети привились в июле, так же, как и сам глава Удмуртии. Первая леди республики — чуть позже. Руководитель региона подчеркнул, что в его семье не было вопроса «Прививаться или нет?». Александр Бречалов напомнил, что переболел ковидом вместе с женой. А его мама, которой больше 70 лет, стала свидетелем тяжёлого течения болезни у многих своих подруг.

«Экспериментировать, собственно, не хочется», — резюмировал глава Удмуртии.

Трогательная кошечка

Кошечку Масю жизнь не баловала, но милое создание считается самой трогательной в центре передержки «Дом кота». Привитая и приученная к лотку, она с нетерпением ждёт новую семью.

Новые правила

Министерство просвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Соответствующий документ опубликован на портале проекта нормативно-правовых актов, передают «Известия».

Отмечается, что правила, которые актуальны в настоящий момент, были утверждены ещё в 1956 году и стали первым общеобязательным сводом, однако с тех пор накопились разночтения, неточности и пробелы.

По мнению специалистов, за эти годы произошли изменения, искажающие правила правописания, возникли новые слова, типы слов и конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, и поэтому возникла необходимость в обновлении свода правил грамматики русского языка. Вследствие этого и был создан данный проект.

В Минпросвещения подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

Заморозка потока

В Германии допускают возможное приостановление проекта газопровода «Северный поток-2» из-за «чрезмерной энергетической зависимости» от России. Как передаёт RT, об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Допуск газопровода «Северный поток-2» к эксплуатации... остаётся самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему», — цитирует РИА Новости текст материала.

Отмечается, что немецкие политики должны прибегнуть к «единственному» методу борьбы с проектом: «разделить владельца газа и оператора сети».

Кроме того, в статье утверждается, что Берлину якобы придётся приостановить строительство трубопровода из-за политических целей.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».

В свою очередь, глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что газопровод «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности.