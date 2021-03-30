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Четверть тонны незаконно ввезенных на территорию России груш уничтожили в Ижевске

14:45, 30 марта, 2021
Анна Торхова
Четверть тонны незаконно ввезенных на территорию России груш уничтожили в Ижевске
14:45, 30 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фрукты\n#санкции
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике
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Фрукты нашли на плодоовощной базе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уничтожили 278 кг груш. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

В ходе контроля по выявлению санкционной продукции, на плодоовощной базе в Ижевске нашли груши, которые были незаконно ввезены в Россию.

На фруктах были сорваны этикетки и механически удалена маркировка, продавец также не представил фитосанитарные документы. Собственника груш установить не удалось.

Запрещенный товар изъяли и уничтожили – сдавили в спецавтомобиле, после чего вывезли на полигон.

Всего с начала года Управление уничтожило более 3 тонн запрещенной к ввозу продукции.

14:45, 30 марта, 2021
Анна Торхова
472
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фрукты\n#санкции