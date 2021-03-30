Четверть тонны незаконно ввезенных на территорию России груш уничтожили в Ижевске

Фрукты нашли на плодоовощной базе.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уничтожили 278 кг груш. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.
В ходе контроля по выявлению санкционной продукции, на плодоовощной базе в Ижевске нашли груши, которые были незаконно ввезены в Россию.
На фруктах были сорваны этикетки и механически удалена маркировка, продавец также не представил фитосанитарные документы. Собственника груш установить не удалось.
Запрещенный товар изъяли и уничтожили – сдавили в спецавтомобиле, после чего вывезли на полигон.
Всего с начала года Управление уничтожило более 3 тонн запрещенной к ввозу продукции.