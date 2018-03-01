Удмуртия получит 1 млрд рублей на дополнительные места в яслях

Более 600 млн рублей поступят уже в 2018 году, остальная часть – в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 1,1 млрд рублей на создание дополнительных мест в ясельных группах детсадов. Средства выделят в рамках программы «Развитие образования», сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Первая часть трансфера - 632 121 тыс. рублей поступят в регион уже в этом году, остальные средства перечислят в 2019 году.

Отметим, размер средств рассчитывался с учетом численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которые не обеспечены местом в яслях, а также с учетом количества застрахованных лиц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

К 2021 году в России планируется обеспечить всех детей от 2 месяцев до 3 лет местами в яслях. На эти цели из федерального бюджета субъектам выделят 49 млрд рублей.