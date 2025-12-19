Закрыть
Подросток из Ижевска устроил пожар во время жарки чипсов

10:02, 19 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Источник фото: МЧС Удмуртии
Перегретое масло попало на огонь и вспыхнуло.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подросток устроил пожар, когда пытался приготовить еду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошел днём 18 декабря в пятиэтажном доме на улице Барышникова. 13-летний мальчик находился дома один и захотел пожарить чипсы. Из-за того, что подросток перегрел масло в кастрюле, оно начало бурлить и плескаться, и когда брызги попали на огонь газовой плиты, то всё вокруг мгновенно вспыхнуло.

Мальчик попытался использовать огнетушитель, но он был неисправен. Тогда подросток решил ликвидировать возгорание тряпкой, но и это не помогло.

«Ребёнок молодец. Действовал почти правильно. После неудачных попыток тушения позвонил в службу спасения по номеру телефона „112“. Рассказал, что случилось, и вместе со своей собакой вышел на улицу, допустив лишь одну ошибку — не закрыл входную дверь. Из-за доступа кислорода огонь стал быстро распространяться», — пояснил дознаватель МЧС России Иван Анисимов.

Сам подросток серьёзно не пострадал, но обжег ступню, когда наступил на раскаленное масло.

Пожар потушили 10 огнеборцев. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на кухне на площади 6 кв. м. 

