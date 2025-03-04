Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии сбили двух пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Утром 3 марта на территории Завьяловского района 52-летний водитель «Лады Приоры» сбил 86-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Бабушка получила травмы.

Вечером того же дня в Ижевске напротив дома №16 по улице Удмуртской 35-летняя женщина за рулём автомобиля «Москвич» сбила 59-летнюю ижевчанку, переходившую дорогу по нерегулируемой зебре. В результате ДТП пешеход получила травмы, её госпитализировали.