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Двух человек госпитализировали после ДТП на улице Гагарина в Ижевске

17:48, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Двух человек госпитализировали после ДТП на улице Гагарина в Ижевске
17:48, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
25
0
#Ижевск\n#госпитализация\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
25
0

По предварительным данным, один из водителей отвлёкся от дороги.

Ижевск. Удмуртия. Двух человек госпитализировали в результате ДТП на улице Гагарина в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 15 января напротив дома №11 по улице Гагарина водитель 2006 года рождения за рулём «ВАЗ-2107», по предварительным данным, отвлёкся от управления автомобилем и столкнулся с попутной иномаркой «Шевроле Авео» под управлением женщины 1981 года рождения.

В результате аварии оба водителя госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Якшур-Бодьинском районе произошла смертельная авария.

17:48, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
25
0
#Ижевск\n#госпитализация\n#ДТП