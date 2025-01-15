Двух человек госпитализировали после ДТП на улице Гагарина в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Двух человек госпитализировали в результате ДТП на улице Гагарина в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 15 января напротив дома №11 по улице Гагарина водитель 2006 года рождения за рулём «ВАЗ-2107», по предварительным данным, отвлёкся от управления автомобилем и столкнулся с попутной иномаркой «Шевроле Авео» под управлением женщины 1981 года рождения.

В результате аварии оба водителя госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Якшур-Бодьинском районе произошла смертельная авария.