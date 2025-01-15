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Пассажир микроавтобуса погиб в ДТП с «ГАЗелью» в Якшур-Бодьинском районе

17:32, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пассажир микроавтобуса погиб в ДТП с «ГАЗелью» в Якшур-Бодьинском районе
17:32, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
56
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
56
0

Ещё один человек с травмами доставлен в больницу. 

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии столкнулись микроавтобус «Toyota HiAce» и грузовик «ГАЗ. Есть погибший и пострадавший. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. 

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на встречку, где произошло столкновение с «ГАЗом». В результате удара погиб 60-летний пассажир «Toyota HiAce», ещё один пассажир госпитализирован с травмами. Оба водителя не пострадали. 

Разовая медпомощь оказана трём пассажирам микроавтобуса и пассажиру грузовика.

17:32, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
56
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ДТП