Пассажир микроавтобуса погиб в ДТП с «ГАЗелью» в Якшур-Бодьинском районе

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии столкнулись микроавтобус «Toyota HiAce» и грузовик «ГАЗ. Есть погибший и пострадавший. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на встречку, где произошло столкновение с «ГАЗом». В результате удара погиб 60-летний пассажир «Toyota HiAce», ещё один пассажир госпитализирован с травмами. Оба водителя не пострадали.

Разовая медпомощь оказана трём пассажирам микроавтобуса и пассажиру грузовика.