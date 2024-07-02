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На дороге «Ижевск-Ува» водитель не справилась с управлением автомобиля и вылетела с дороги

17:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На дороге «Ижевск-Ува» водитель не справилась с управлением автомобиля и вылетела с дороги
17:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#ДТП\n#госпитализация\n#пьяная езда\n#Завьяловский район
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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У женщины имелись признаки алкогольного опьянения.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе 50-летняя водитель с признаками опьянения не справилась с управлением и вылетела с дороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 1 июля на 2-м километре дороги «Ижевск-Ува» водитель «Рено Сандеро» съехала в кювет, не справившись с управлением. 

В результате опрокидывания автомобиля водитель и пассажир – 52-летняя женщина, получили травмы, госпитализированы.

У водителя имелись признаки опьянения. Госавтоинспекцией выдано направление на освидетельствование в больнице.

17:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#ДТП\n#госпитализация\n#пьяная езда\n#Завьяловский район