На дороге «Ижевск-Ува» водитель не справилась с управлением автомобиля и вылетела с дороги

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе 50-летняя водитель с признаками опьянения не справилась с управлением и вылетела с дороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 1 июля на 2-м километре дороги «Ижевск-Ува» водитель «Рено Сандеро» съехала в кювет, не справившись с управлением.

В результате опрокидывания автомобиля водитель и пассажир – 52-летняя женщина, получили травмы, госпитализированы.

У водителя имелись признаки опьянения. Госавтоинспекцией выдано направление на освидетельствование в больнице.