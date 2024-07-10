Две девочки пострадали в ДТП на улице Ворошилова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 9 июля, на улице Ворошилова столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали два ребёнка. Об этом сообщает 1 отдел ГАИ по Удмуртии.

Установлено, что 32-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» ехал по второстепенной дороге и, при повороте налево, не дал преимущество автомобилю «Kia Rio», который двигался по главной дороге. Произошёл удар.

В результате столкновения двое пассажиров «Kia» — семилетняя и двухлетняя девочки — получили травмы.