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Две девочки пострадали в ДТП на улице Ворошилова в Ижевске

17:30, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Две девочки пострадали в ДТП на улице Ворошилова в Ижевске
17:30, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
293
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел ГАИ по Удмуртии
293
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Авария произошла вечером 9 июля. 

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 9 июля, на улице Ворошилова столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали два ребёнка. Об этом сообщает 1 отдел ГАИ по Удмуртии.

Установлено, что 32-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» ехал по второстепенной дороге и, при повороте налево, не дал преимущество автомобилю «Kia Rio», который двигался по главной дороге. Произошёл удар.

В результате столкновения двое пассажиров «Kia» — семилетняя и двухлетняя девочки — получили травмы. 

17:30, 10 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
293
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП