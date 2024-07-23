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11 человек пострадали в перевернувшемся автобусе в Нижегородской области

17:46, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
11 человек пострадали в перевернувшемся автобусе в Нижегородской области
17:46, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Нижегородская область\n#авария\n#автобус\n#пассажиры\n#пострадавшие\n#Прокуратура\n#МЧС\n#ДТП
Фото: t.me/mchs52
64
0

Всего в салоне находилось 19 пассажиров.

Кстово. Нижегородская область. Автобус с 19 пассажирами попал в аварию в Кстовском районе Нижегородской области. 11 человек получили травмы, передает «МИР 24».

Транспортное средство съехало в кювет. Детей среди пострадавших нет, рассказали в Министерстве здравоохранения региона. Из 11 пострадавших 8 находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое – в легкой.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею автобуса для исключения возможного возгорания и эвакуировали из салона пассажиров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области. Также там уточнили, что ДТП произошло с рейсовым автобусом №101, который ходит по маршруту Кстово – Зелецино.

Причины и обстоятельства инцидента выясняет прокуратура.

17:46, 23 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Нижегородская область\n#авария\n#автобус\n#пассажиры\n#пострадавшие\n#Прокуратура\n#МЧС\n#ДТП