Автобус, «Газель» и легковушка столкнулись на улице Новоажимова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Автобус, «Газель» и легковушка попали в ДТП на улице Новоажимова в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

19 июля около 11:00, по предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2113» 2002 года рождения при перестроении врезался в попутно двигающуюся «Газель» под управлением водителя 1962 года рождения. А «Газель» следом врезалась в автобус «МАЗ» под управлением водителя 1971 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель «Газели» и два его пассажира (1976 и 1980 годов рождения). Автобус был без пассажиров.

По факту аварии проводится проверка, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГАИ напомнили водителям, что при перестроении они обязаны уступить дорогу тем, кто движется прямолинейно по той полосе, на которую собираются выехать.