На дороге «Костино – Камбарка» произошло ДТП с опрокидыванием

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе произошло ДТП с опрокидыванием. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 16 июля на 16 км дороги «Костино – Камбарка» 45-летний водитель «Киа Рио» при попытке обгона не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП 44-летнюю пассажирку госпитализировали. Водителю оказали разовую медицинскую помощь.

Отмечается, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнями.