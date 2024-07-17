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На дороге «Костино – Камбарка» произошло ДТП с опрокидыванием

16:20, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На дороге «Костино – Камбарка» произошло ДТП с опрокидыванием
16:20, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#Сарапульский район\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
52
0

Отмечается, что пострадавшие в аварии не были пристегнуты.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе произошло ДТП с опрокидыванием. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 16 июля на 16 км дороги «Костино – Камбарка» 45-летний водитель «Киа Рио» при попытке обгона не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП 44-летнюю пассажирку госпитализировали. Водителю оказали разовую медицинскую помощь.

Отмечается, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнями.

16:20, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#Сарапульский район\n#ДТП