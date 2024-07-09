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На трассе «Ижевск-Воткинск» водитель микроавтобуса съехал в кювет, чтобы избежать аварии

17:40, 09 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На трассе «Ижевск-Воткинск» водитель микроавтобуса съехал в кювет, чтобы избежать аварии
17:40, 09 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#Завьяловский район\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
130
0

Мужчина не обеспечил безопасную дистанцию до движущейся перед ним легковушки.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе водитель микроавтобуса во избежание столкновения с другим автомобилем съехал в кювет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 9 июля на 22 км дороги «Ижевск-Воткинск» 39-летний водитель «Хендай» не соблюдал дистанцию до движущейся перед ним машины. Во избежание столкновения мужчина затормозил и увел транспорт вправо. В результате автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

Никто не пострадал. 

17:40, 09 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#Завьяловский район\n#ДТП