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15-летний мотоциклист пострадал в аварии на улице Новоажимова в Ижевске

16:40, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
15-летний мотоциклист пострадал в аварии на улице Новоажимова в Ижевске
16:40, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
51
0
#Ижевск\n#мотоциклы\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
51
0

Подростка госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. На улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 19 июля напротив дома 8а по улице Новоажимова столкнулись «Газель», за рулем которой сидел 36-летний водитель, и кроссовый мотоцикл под управлением 15-летнего подростка.

В результате полученных травм юного мотоциклиста госпитализировали.

Госавтоинспекция Удмуртии отмечает, что пострадавший не имел права управления транспортом.

Напомним, ранее сообщалось об аварии с автобусом, легковушкой и «Газелью» на той же улице.

16:40, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
51
0
#Ижевск\n#мотоциклы\n#ДТП