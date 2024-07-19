15-летний мотоциклист пострадал в аварии на улице Новоажимова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 19 июля напротив дома 8а по улице Новоажимова столкнулись «Газель», за рулем которой сидел 36-летний водитель, и кроссовый мотоцикл под управлением 15-летнего подростка.

В результате полученных травм юного мотоциклиста госпитализировали.

Госавтоинспекция Удмуртии отмечает, что пострадавший не имел права управления транспортом.

Напомним, ранее сообщалось об аварии с автобусом, легковушкой и «Газелью» на той же улице.