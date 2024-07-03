20 россиян и белорусов из попавшего в аварию автобуса доставили в больницы Антальи

Анталья. Турция. При аварии в Турции пострадали 16 туристов из России и 4 из Белоруссии, водитель автобуса скончался от травм в больнице. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Всех пострадавших доставили в медучреждения. Часть из них после оказания первой помощи отпустили. Страховая компания предоставит травмированным компенсацию на проживание во время лечения.

Трое граждан Белоруссии и 2 россиянина, не получившие травм, успели доехать до аэропорта и вылететь домой.

3 июля утром автобус, направлявшийся в Анталью, врезался в бетонный столб. В салоне находились 25 туристов из России и Белоруссии. В Анталье они рассчитывали сесть на самолеты и вернуться на родину.