На улице Максима Горького в Ижевске столкнулись мотоцикл и «Газель»

Ижевск. Удмуртия. На улице Максима Горького в Ижевске произошло ДТП с мотоциклистом и «Газелью». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 12 июля напротив дома №51 по улице М. Горького водитель «Газели» при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с двигавшимся навстречу мотоциклистом за рулем «Кавасаки».

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Причины и обстоятельства уточняются.

Напомним, ранее произошла аналогичная авария в Сюмсинском районе.