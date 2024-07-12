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На улице Максима Горького в Ижевске столкнулись мотоцикл и «Газель»

14:20, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Максима Горького в Ижевске столкнулись мотоцикл и «Газель»
14:20, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
272
0
#мотоциклы\n#Ижевск\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
272
0

Водитель двухколесного получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. На улице Максима Горького в Ижевске произошло ДТП с мотоциклистом и «Газелью». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 12 июля напротив дома №51 по улице М. Горького водитель «Газели» при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с двигавшимся навстречу мотоциклистом за рулем «Кавасаки».

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Причины и обстоятельства уточняются.

Напомним, ранее произошла аналогичная авария в Сюмсинском районе.

14:20, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
272
0
#мотоциклы\n#Ижевск\n#ДТП