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В ДТП с автобусами в Ижевске тяжелую травму получила пенсионерка

14:20, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В ДТП с автобусами в Ижевске тяжелую травму получила пенсионерка
14:20, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
827
0
#автобус\n#Ижевск\n#ДТП\n#уголовное дело
Фото: СУ СКР по Удмуртии
827
0

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя автобусами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, утром 20 июля на улице Удмуртской столкнулись два городских автобуса. Один из них врезался в световую опору  — семь человек пострадали, пять госпитализированы. 72-летняя женщина получила в аварии тяжелую травму.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, ранее сообщалось, что Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту происшествия.

14:20, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
827
0
#автобус\n#Ижевск\n#ДТП\n#уголовное дело