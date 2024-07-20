В ДТП с автобусами в Ижевске тяжелую травму получила пенсионерка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя автобусами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, утром 20 июля на улице Удмуртской столкнулись два городских автобуса. Один из них врезался в световую опору — семь человек пострадали, пять госпитализированы. 72-летняя женщина получила в аварии тяжелую травму.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, ранее сообщалось, что Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту происшествия.