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Работавшего на украинские спецслужбы ижевчанина задержали в Удмуртии

12:31, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Работавшего на украинские спецслужбы ижевчанина задержали в Удмуртии
12:31, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
489
0
#Украина\n#спецслужбы\n#госизмена\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
489
0

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, обвиняемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что злоумышленник по указанию спецслужб Украины выполнял деятельность, направленную на нанесение ущерба России.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ведутся дальнейшие следственные действия.

12:31, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
489
0
#Украина\n#спецслужбы\n#госизмена\n#Удмуртия