Работавшего на украинские спецслужбы ижевчанина задержали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, обвиняемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что злоумышленник по указанию спецслужб Украины выполнял деятельность, направленную на нанесение ущерба России.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ведутся дальнейшие следственные действия.