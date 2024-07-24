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В селе Валамаз Красногорского района появился новый ФАП

15:20, 24 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В селе Валамаз Красногорского района появился новый ФАП
15:20, 24 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
215
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#Удмуртия\n#Красногорский район\n#ФАП
Фото: Александр Бречалов
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В дальнейшем планируется благоустройство, установка оборудования и лицензирование.

Красногорское. Удмуртия. В селе Валамаз Красногорского района завершили строительство нового ФАПа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Он сообщил, что дальше планируется благоустройство, установка оборудования и сантехники, лицензирование объекта.

«По нацпроекту «Здравоохранение» продолжаем работы еще по двум ФАПам и двум амбулаториям в Вавожском, Завьяловском и Можгинском районах», — поделился глава республики.

Напомним, ранее сообщалось о старте строительства ФАПов в шести районах республики.

15:20, 24 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
215
0
#Удмуртия\n#Красногорский район\n#ФАП