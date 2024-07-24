В селе Валамаз Красногорского района появился новый ФАП

Красногорское. Удмуртия. В селе Валамаз Красногорского района завершили строительство нового ФАПа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Он сообщил, что дальше планируется благоустройство, установка оборудования и сантехники, лицензирование объекта.

«По нацпроекту «Здравоохранение» продолжаем работы еще по двум ФАПам и двум амбулаториям в Вавожском, Завьяловском и Можгинском районах», — поделился глава республики.

Напомним, ранее сообщалось о старте строительства ФАПов в шести районах республики.