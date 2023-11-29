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Суд взыскал с жительницы Ижевска в счёт ломбарда более 740 тысяч рублей

10:01, 29 ноября, 2023
Суд взыскал с жительницы Ижевска в счёт ломбарда более 740 тысяч рублей
10:01, 29 ноября, 2023
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#деньги\n#преступление\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Джош Аппель)
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Женщина похитила залоговое имущество.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд взыскал с местной жительницы более 740 тыс рублей в счёт ломбарда, в котором она работала. Ижевчанка обвинялась в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Игринского районного суда Удмуртии.

В ходе следствия установлено, что 40-летняя жительница Ижевска, работавшая в ООО «Городской ломбард» совершила два преступления с 2019 по 2021 годы. Работая в фирме она похитила деньги и залоговое имущество, чем нанесла компании ущерб в особо крупном размере.

Судом вынесен обвинительный приговор по части 3 статьи 160 УК  России («Присвоение или растрата имущества, вверенного виновному») в виде условного срока 2 года. Кроме того, с обвиняемой взыскали 740 959 рублей в счёт возмещения ущерба.  

При вынесении решения суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как наличие у обвиняемой несовершеннолетнего ребёнка на момент преступления.

Приговор в законную силу не вступил.

10:01, 29 ноября, 2023
399
0
#деньги\n#преступление\n#Удмуртия