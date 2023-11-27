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Один человек погиб на трассе в Удмуртии в результате ДТП

17:10, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Один человек погиб на трассе в Удмуртии в результате ДТП
17:10, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#ДТП
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
255
0

Авария произошла на трассе «Ижевск — Воткинск».

Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб в результате ДТП в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по УР в понедельник, 27 ноября.

Авария произошла около 15:00 на автодороге «Ижевск – Воткинск» у поворота к деревне Верхне-Позимь — «Газель» столкнулась с «Тойотой». По предварительным данным, есть погибший и пострадавшие. 

Огнеборцы МЧС Удмуртии и спасатели ПСО №3 проводили работы по деблокированию погибшего при помощи аварийно-спасательного инструмента.

UPD: По сообщению 1-го отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, 66-летний водитель «Тойоты Рав4» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу.  Там он и столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 39-летнего мужчины. 

Погибшей оказалась пассажирка «Тойоты», 69-летняя женщина. Водителей обоих авто и пассажира «Газели» с полученными травмами доставили в больницу.

17:10, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#ДТП