Один человек погиб на трассе в Удмуртии в результате ДТП

Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб в результате ДТП в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по УР в понедельник, 27 ноября.

Авария произошла около 15:00 на автодороге «Ижевск – Воткинск» у поворота к деревне Верхне-Позимь — «Газель» столкнулась с «Тойотой». По предварительным данным, есть погибший и пострадавшие.

Огнеборцы МЧС Удмуртии и спасатели ПСО №3 проводили работы по деблокированию погибшего при помощи аварийно-спасательного инструмента.

UPD: По сообщению 1-го отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, 66-летний водитель «Тойоты Рав4» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу. Там он и столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 39-летнего мужчины.

Погибшей оказалась пассажирка «Тойоты», 69-летняя женщина. Водителей обоих авто и пассажира «Газели» с полученными травмами доставили в больницу.