Ижевчанин пытался уйти от погони, но выехал на встречку и устроил ДТП

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель устроил ДТП, пытаясь уйти от преследования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером 24 июля на улице Областной 41-летний водитель «ВАЗ – 2111» не выполнил требования полиции остановиться и попытался скрыться. В ходе преследования около дома №72 по улице Александровская мужчина не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Хендай Крета».

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажир иномарки получили травмы, госпитализированы.

У нарушителя имелись признаки опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Правоохранительные органы составили административный протокол и поместили машину «гонщика» на спецстоянку.