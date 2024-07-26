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Ижевчанин пытался уйти от погони, но выехал на встречку и устроил ДТП

16:45, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчанин пытался уйти от погони, но выехал на встречку и устроил ДТП
16:45, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
547
0
#госпитализация\n#погоня\n#ДТП
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
547
0

Госпитализировали трех человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель устроил ДТП, пытаясь уйти от преследования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером 24 июля на улице Областной 41-летний водитель «ВАЗ – 2111» не выполнил требования полиции остановиться и попытался скрыться. В ходе преследования около дома №72 по улице Александровская мужчина не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Хендай Крета».

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажир иномарки получили травмы, госпитализированы.

У нарушителя имелись признаки опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Правоохранительные органы составили административный протокол и поместили машину «гонщика» на спецстоянку.

16:45, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
547
0
#госпитализация\n#погоня\n#ДТП