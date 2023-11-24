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В Ижевске на улице Чайковского автомобиль сбил 8-летнего мальчика

14:04, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на улице Чайковского автомобиль сбил 8-летнего мальчика
14:04, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: скриншот из видео
138
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Ребёнок перебегал дорогу по нерегулируемой зебре.

Ижевск. Удмуртия. На улице Чайковского в Ижевске 23 ноября автомобиль «Део Нексиа» сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло около 17:23 возле дома №72 на улице Чайковского. Компания мальчишек бежала к нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент к зебре подъезжал автомобиль под управлением 22-летнего мужчины. Все ребята остановились перед дорогой, кроме одного. Мальчик выбежал на зебру и был сбит с ног автомобилем. Ребёнок получил травмы.

«На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен», — напомнили в Госавтоинспекции.  

14:04, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП