В Ижевске на улице Чайковского автомобиль сбил 8-летнего мальчика

Ижевск. Удмуртия. На улице Чайковского в Ижевске 23 ноября автомобиль «Део Нексиа» сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло около 17:23 возле дома №72 на улице Чайковского. Компания мальчишек бежала к нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент к зебре подъезжал автомобиль под управлением 22-летнего мужчины. Все ребята остановились перед дорогой, кроме одного. Мальчик выбежал на зебру и был сбит с ног автомобилем. Ребёнок получил травмы.

«На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен», — напомнили в Госавтоинспекции.