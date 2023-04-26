Три человека пострадали в ДТП на улице Мира в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. 25 апреля на улице Мира в Воткинске столкнулись автомобили «Mercedes» и «Mitsubishi». Травмы получили три человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла около 22:30. Водитель немецкого автомобиля не дал преимущество «Mitsubishi», идущей по главной дороге. В результате удара пострадал 20-летний водитель «японца» и его пассажиры 19 и 22 лет.

В Госавтоинспекции отметили, что пострадавшие молодые люде не были пристёгнуты ремнями безопасности.