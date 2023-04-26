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Три человека пострадали в ДТП на улице Мира в Воткинске

13:45, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Три человека пострадали в ДТП на улице Мира в Воткинске
13:45, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
186
0

Люди пренебрегли ремнями безопасности.

Воткинск. Удмуртия. 25 апреля на улице Мира в Воткинске столкнулись автомобили «Mercedes» и «Mitsubishi». Травмы получили три человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.   

Авария произошла около 22:30. Водитель немецкого автомобиля не дал преимущество «Mitsubishi», идущей по главной дороге. В результате удара пострадал 20-летний водитель «японца» и его пассажиры 19 и 22 лет. 

В Госавтоинспекции отметили, что пострадавшие молодые люде не были пристёгнуты ремнями безопасности. 

13:45, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП