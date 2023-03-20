Спасатели оказали помощь сбитому пешеходу в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Маяковского в результате дорожной аварии пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о сбитом пешеходе поступило на пульт диспетчерской около 14:00. Молодой человек пересекал нерегулируемый пешеходный переход, когда на него наехал автомобиль.

Прибывшие на место спасатели помогли медикам загрузить пострадавшего мужчину в карету скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются инспекторами ГИБДД.