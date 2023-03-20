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Спасатели оказали помощь сбитому пешеходу в Ижевске

16:15, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Спасатели оказали помощь сбитому пешеходу в Ижевске
16:15, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: ИА «Сусанин»
134
0

ДТП произошло на улице Маяковского.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Маяковского в результате дорожной аварии пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о сбитом пешеходе поступило на пульт диспетчерской около 14:00. Молодой человек пересекал нерегулируемый пешеходный переход, когда на него наехал автомобиль. 

Прибывшие на место спасатели помогли медикам загрузить пострадавшего мужчину в карету скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются инспекторами ГИБДД.

16:15, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП