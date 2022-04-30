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10-летняя девочка пострадала в ДТП в Сарапульском районе

16:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
10-летняя девочка пострадала в ДТП в Сарапульском районе
16:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
319
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#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
319
0

Произошло лобовое столкновение автомобилей.

Сарапул. Удмуртия. На 19 км дороги Сарапул-Нечкино вечером, 29 апреля, произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота» и «Лада Приора». Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 18:30. По предварительной информации, 46-летний водитель японского автомобиля при совершении обгона в разрешённом месте выехал на встречку, где столкнулся в лоб с «Приорой», за рулём которой находился 20-летний автомобилист.

В результате пострадал водитель отечественного автомобиля и его 10-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Водитель «Тойоты» не пострадал, его пассажирам оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

16:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
319
0
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#ДТП