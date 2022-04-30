10-летняя девочка пострадала в ДТП в Сарапульском районе

Сарапул. Удмуртия. На 19 км дороги Сарапул-Нечкино вечером, 29 апреля, произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота» и «Лада Приора». Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 18:30. По предварительной информации, 46-летний водитель японского автомобиля при совершении обгона в разрешённом месте выехал на встречку, где столкнулся в лоб с «Приорой», за рулём которой находился 20-летний автомобилист.

В результате пострадал водитель отечественного автомобиля и его 10-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Водитель «Тойоты» не пострадал, его пассажирам оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.