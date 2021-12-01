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ФСБ России пресекла в Удмуртии деятельность подпольных оружейников

12:30, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
ФСБ России пресекла в Удмуртии деятельность подпольных оружейников
12:30, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
647
0
#Удмуртия\n#ФСБ\n#оружие
Фото: unsplash.com
647
0

Задержанные были причастны к модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Москва. Сотрудники ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии провели в России масштабную спецоперацию. Как пишут «Известия», силовики задержали подпольных оружейников в ряде регионов страны, в том числе и в Удмуртии.

В ходе проведённых мероприятий удалось пресечь преступную деятельность 85 человек, находившихся в 21 регионе России: Москве, Бурятии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, в краях Краснодарском, Красноярском и Хабаровском, а также в областях Архангельской, Мурманской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Ульяновской, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Тюменской.

По заявлению ФСБ, задержанные были причастны к восстановлению боевых свойств гражданского оружия, изготовлению боеприпасов и их сбыту. Все работы проводились в 17 подпольных мастерских.

Напомним, в сентябре 2021 года ФСБ проводила похожую спецоперацию. Задержаны 48 человек из 18 регионов России.

12:30, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
647
0
#Удмуртия\n#ФСБ\n#оружие
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