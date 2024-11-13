С августа жители Удмуртии на нужды СВО сдали 40 гладкоствольных ружей

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии с августа 2024 года сдали 40 гладкоствольных ружей на нужды спецоперации. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Удмуртии - начальник Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Алексей Некрутенко.

В августе в Федеральный закон «Об оружии» внесли изменения, которые позволили передавать гражданское оружие в государственные военизированные организации. Такую меру приняли после поступающих запросов от военнослужащих. В первую очередь бойцам нужны гладкоствольные ружья, которые на практике оказались наиболее эффективны против беспилотников.

Напомним, что Росгвардия объявила амнистию гражданам, которые решили сдать оружие для использования в зоне СВО. Если ранее они несвоевременно подали обращение для регистрации (перерегистрации) оружия или продления разрешения на его хранение, то их освободят от административной ответственности.

Чтобы передать оружие в зону спецоперации, нужно обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии России по Удмуртии. Также на сайте Росгвардии размещен сервис для подачи заявления в электронном формате.

Также сотрудники Росгвардии по Удмуртии обращают в собственность государства оружие, изъятое у граждан более года назад. Свыше 200 гладкоствольных ружей также увезут в зону СВО.