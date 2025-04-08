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Патрон с двумя пулями запустили в серийное производство в Ижевске

13:50, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Патрон с двумя пулями запустили в серийное производство в Ижевске
13:50, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
4152
0
#Ижевск\n#оружие
Источник фото: techcrim.ru
4152
0

«Тандем» предназначен для стрельбы из любого стрелкового оружия.

Ижевск. Удмуртия. В серийное производство запустили в Ижевске патроны калибра 7,62х54R «Тандем». Особенность их заключается в том, что внутри гильзы — две пули, сообщается на сайте ЗАО «Техкрим».

Патрон данного калибра — винтовочно-пулемётный. Такие патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счёт большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям.

Пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Гильза также биметаллическая — стальная, плакированная медью.

Верхняя пуля весит 8 грамм, вторая расположена внутри гильзы и весит 7 граммов.

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13:50, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
4152
0
#Ижевск\n#оружие