Ижевск. Удмуртия. В серийное производство запустили в Ижевске патроны калибра 7,62х54R «Тандем». Особенность их заключается в том, что внутри гильзы — две пули, сообщается на сайте ЗАО «Техкрим».

Патрон данного калибра — винтовочно-пулемётный. Такие патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счёт большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям.

Пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Гильза также биметаллическая — стальная, плакированная медью.

Верхняя пуля весит 8 грамм, вторая расположена внутри гильзы и весит 7 граммов.