«Концерн «Калашников» планирует освоить производство нового автомата

Ижевск. Удмуртия. Ижевский «Концерн «Калашников» планирует в 2025 году освоить производство малогабаритного автомата АМ-17. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый автомат придёт на замену АКС-74У, принятого на вооружение в 1979 году. Главной изюминкой АМ-17 стало широкое использование высокопрочных полимерных материалов для его создания. Благодаря этому техническому решению автомат смог сохранить массогабаритные характеристики аналога, при этом конструкторы смогли добавить к нему складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы, планку Пикатинни.

Конструктивно АМ-17 состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, коробки спусковой и цевья. Автоматика оружия основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня. Для стрельбы используются все типы 5,45 мм боевых патронов.

«После освоения производства автомата АМ-17 концерн «Калашников» планирует создать на новой платформе линейку боевого и охотничьего оружия, в том числе под другие патроны», — рассказали в пресс-службе.