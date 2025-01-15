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АО «ИМЗ» представил лимитированную коллекцию винтовок, посвящённых временам года

15:40, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
АО «ИМЗ» представил лимитированную коллекцию винтовок, посвящённых временам года
15:40, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
197
0
#Ижевский механический завод\n#оружие
Источник фото: Концерн «Калашников»
197
0

Всего выполнено 12 изделий — по количеству месяцев в году.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод представил лимитированную коллекцию винтовок МР-512С с гравировкой. Об этом сообщает пресс-служба АО Концерн «Калашников».

Художественная гравировка посвящена теме времён года. Под каждый месяц сделана уникальная винтовка со своим сюжетом. Изделия имеют паспорт с удостоверением-вкладышем, где указаны имена конструктора, гравёра, резчика по дереву и другая информация. Изображения на винтовках выполнены на ствольной коробке с применением драгметаллов и цветной эмали.

«Винтовки серии «Времена года» — настоящий подарок любителям оружия, поскольку для их приобретения не требуется лицензия. Надеюсь, что благодаря этому высокохудожественные изделия станут доступны более широкой аудитории ценителей ружейного мастерства», — отметил коммерческий директор АО «Ижевский механический завод» Олег Сапожников.

15:40, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
197
0
#Ижевский механический завод\n#оружие