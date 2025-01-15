Концерн «Калашников» выполнил все декабрьские контракты на поставку управляемых ракет и артиллерии

Ижевск. Удмуртия. В декабре 2024 года концерн «Калашников» выполнил в срок все контракты по выпуску и отгрузкам высокоточного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ижевского предприятия.

Среди выпущенных боевых изделий — зенитная управляемая ракета (ЗУР), противотанковая ракета «Вихрь-1» и управляемый артиллерийский снаряд «Китолов-2М».

ЗУР применяется зенитно-ракетным комплексом «Стрела-10» и предназначена для поражения низколетящих самолётов в условиях организованных оптических помех.

«Китолов-2М» предназначен для поражения разных наземных целей и инженерных сооружений из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Управляемая ракета «Вихрь-1» устанавливается на вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и применяется против бронетехники, укреплений, движущихся наземных объектов и среднескоростных воздушных целей, например, других вертолётов.

Гендиректор АО Концерн «Калашников» Алан Лушников отмечает, что интерес заказчиков к их изделиям определяется опытом применения оружия в зоне СВО.