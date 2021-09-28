Деятельность подпольных оружейников пресекли в Удмуртии

С лета 2021 года усилена уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота оружия.

Москва. ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекли преступную деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию. Как сообщила пресс-служба ведомства, Удмуртия также попала в список регионов с подпольными оружейниками.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия провели в сентябре 2021 года в Москве, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртия, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников», — отмечается в сообщении.

В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Отметим, что действия нелегальных оружейников уже будут квалифицироваться с учётом вступивших в силу с 12 июля 2021 года изменений в статьи 222, 223, 226.1 УК России, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.