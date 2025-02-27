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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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К юбилею Великой Победы концерн «Калашников» создаст коллекцию из 20 макетов оружия

15:30, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
К юбилею Великой Победы концерн «Калашников» создаст коллекцию из 20 макетов оружия
15:30, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
86
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#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#оружие
Источник фото: unsplash.com (Tahlia Doyle)
86
0

Они будут выставляться в музейном комплексе гражданской и военной техники в Свердловской области.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» изготовит коллекцию макетов оружия в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

На предприятии начали создавать макеты массогабаритных боевого и гражданского стрелкового оружия, которое производилось в Ижевске. Специалисты в единственном экземпляре создадут модели автомата Калашникова АК-74, автомата Калашникова АК-12 в исполнении 2023 года, автоматов двухсотой серии, таких как АК-202, АК-203, массогабаритной снайперской винтовки Драгунова (СВД), снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), винтовки СВ-98, пистолета-пулемета «Витязь-СН» и пистолета-пулемета ППК-20, штык-ножей и других образцов оружия. 

20 макетов планируется передать в музейный комплекс гражданской и военной техники города Верхняя Пышма Свердловской области. Этот комплекс является одним из самых больших в мире музеев истории и техники, в его коллекции более 15 тыс. экспонатов. 

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15:30, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#оружие