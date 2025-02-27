Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» изготовит коллекцию макетов оружия в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

На предприятии начали создавать макеты массогабаритных боевого и гражданского стрелкового оружия, которое производилось в Ижевске. Специалисты в единственном экземпляре создадут модели автомата Калашникова АК-74, автомата Калашникова АК-12 в исполнении 2023 года, автоматов двухсотой серии, таких как АК-202, АК-203, массогабаритной снайперской винтовки Драгунова (СВД), снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), винтовки СВ-98, пистолета-пулемета «Витязь-СН» и пистолета-пулемета ППК-20, штык-ножей и других образцов оружия.

20 макетов планируется передать в музейный комплекс гражданской и военной техники города Верхняя Пышма Свердловской области. Этот комплекс является одним из самых больших в мире музеев истории и техники, в его коллекции более 15 тыс. экспонатов.