Концерн «Калашников» завершил государственные испытания АМ-17

Ижевск. Удмуртия. Государственные испытания нового автомата АМ-17 от концерна «Калашников» завершились успешно. Теперь концерн оформляет результаты испытаний и готовит необходимую документацию для получения литеры «О1» на это изделие. Как сообщает пресс-служба компании, об этом президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников сообщил представителям СМИ на мероприятии в честь Международного дня военного журналиста.

АМ-17 спроектирован в конструкторско-технологическом центре «Калашникова» с учётом требований, предъявляемых к современному автоматическому стрелковому оружию. Он прошёл апробацию в зоне СВО, где получил хорошие отзывы. По результатам обратной связи от военнослужащих в изделие внесён ряд изменений.

Напомним, концерн планирует начать в 2025 году освоение серийного производства АМ-17. Он может заменить автомат АКС-74У, принятый на вооружение в 1979 году.

Отмечается, что главной изюминкой изделия стало широкое использование в нём высокопрочных полимерных материалов, в том числе в конструкции ствольной коробки. Данное техническое решение позволило, оставаясь в массогабаритных характеристиках аналога, применить узлы, соответствующие современным требованиям к стрелковому оружию: складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы, планка Пикатинни, жёстко связанная со стволом; рукоятка взведения с возможностью установки как на правую, так и левую стороны.

Конструктивно автомат АМ-17 состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, коробки спусковой и цевья. В ствольной коробке размещены узел запирания, затворная рама с затвором и возвратный механизм. Коробка спусковая включает в себя рукоятку управления и окно под магазин, в ней размещён ударно-спусковой механизм. В цевье расположена мушка и экран, предназначенный для уменьшения нагрева цевья при стрельбе. Коробка спусковая и коробка ствольная соединяются между собой поперечными замыкателями, извлекаемые при разборке автомата.

Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора. Для стрельбы из автомата используются все типы 5,45 мм боевых патронов, принятых на вооружение Российской армии.

После освоения производства автомата АМ-17 концерн «Калашников» планирует создать на новой платформе линейку боевого и охотничьего оружия, в том числе под другие патроны.