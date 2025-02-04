Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В 2024 году жители Удмуртии пытались пронести в суды более 3 000 запрещённых предметов

11:58, 04 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В 2024 году жители Удмуртии пытались пронести в суды более 3 000 запрещённых предметов
11:58, 04 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#судебные приставы\n#оружие\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
43
0

Среди них больше всего газового и травматического оружия.

Ижевск. Удмуртия. Охрана судов Удмуртии выявила в 2024 году у посетителей более 3 000 запрещённых предметов. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали 4 февраля в ходе пресс-конференции УФССП России по Удмуртии.

Всего судебные приставы выявили 106 единиц газового и травматического оружия, 98 единиц холодного оружия, 34 электрошоковых устройства и 2 788 других предметов, представляющих опасность.

«Так, в один из судов Ижевска для участия в судебном заседании явился 60-летний гражданин. При осуществлении пропускного режима судебный пристав в ходе осмотра обнаружил у мужчины в ручке трости вмонтированный штык для скрытого ношения. Пояснить, для чего гражданину в здании суда холодное оружие, он не смог», — рассказал главный судебный пристав Удмуртии Игорь Наговицын.

При этом он отметил, что в 2024 году не допущено ни одной чрезвычайной ситуации.

11:58, 04 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#судебные приставы\n#оружие\n#суды