Ижевск. Удмуртия. Охрана судов Удмуртии выявила в 2024 году у посетителей более 3 000 запрещённых предметов. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали 4 февраля в ходе пресс-конференции УФССП России по Удмуртии.

Всего судебные приставы выявили 106 единиц газового и травматического оружия, 98 единиц холодного оружия, 34 электрошоковых устройства и 2 788 других предметов, представляющих опасность.

«Так, в один из судов Ижевска для участия в судебном заседании явился 60-летний гражданин. При осуществлении пропускного режима судебный пристав в ходе осмотра обнаружил у мужчины в ручке трости вмонтированный штык для скрытого ношения. Пояснить, для чего гражданину в здании суда холодное оружие, он не смог», — рассказал главный судебный пристав Удмуртии Игорь Наговицын.

При этом он отметил, что в 2024 году не допущено ни одной чрезвычайной ситуации.