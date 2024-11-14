Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе» Лонгрид «Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид

В Удмуртии осудили группу злоумышленников, промышлявших незаконным оборотом оружия

17:55, 14 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии осудили группу злоумышленников, промышлявших незаконным оборотом оружия
17:55, 14 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
668
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#оружие
Источник фото: Дэвида Левека на Unsplash
668
0

Трое из них занимали руководящие посты в системе Росгвардии, МЧС, Минобрнауки России.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии оглашён приговор в отношении двух жителей Ижевска, жителя Ростова-на-Дону и жителя Москвы, обвинявшихся в незаконном обороте оружия. При этом, трое из них занимали руководящие посты в системе Росгвардии, МЧС, Минобрнауки России. Об этом сообщает пресс-служба судов республики. 

Установлено, что 24 февраля 2023 года злоумышленники на территории Воткинского района совершили передачу, хранение, перевозку, ношение огнестрельного нарезного оружия, его основных частей и боеприпасов. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Минприроды Удмуртии. 

Свою вину фигуранты не признали. Суд приговорил каждого к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года для троих и 5 лет — для последнего. 

17:55, 14 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
668
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#оружие